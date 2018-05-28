2 июня в Краснодаре на экологической акции можно сдать опасные отходы

Такие акции в городе проходят ежеквартально.

«Уверены, что и сейчас в ней примут участие сотни жителей краевого центра. Они принесут на утилизацию вредные бытовые отходы, которые опасно хранить дома», — сказал заместитель начальника отдела санитарии и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шаталов.

В ходе акции будут работать специальные пункты сбора отходов от населения. Активисты-экологи примут от населения ртутные лампы, термометры, просроченные лекарственные средства, старые батарейки, отработавшие свой срок аккумуляторы, картриджи, вышедшие из строя электронные приборы, а также отработанные масла, автопокрышки, металлическую и стеклянную тару.

Администрация Краснодара назвала 5 адресов, куда это все можно будет сдать:

ул. проспект Чекистов,17 (торговый центр «Юбилейный»),

ул. Ставропольская, 262,

ул. им. Атарбекова, 28/1,

ул. Московская, 54,

ул. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.

Экологические акции по сбору вредных отходов организованы при поддержке администрации города предприятием «Агентство „Ртутная безопасность“, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.