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2 июня в Краснодаре на экологической акции можно сдать опасные отходы
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2 июня в Краснодаре на экологической акции можно сдать опасные отходы 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Такие акции в городе проходят ежеквартально.
«Уверены, что и сейчас в ней примут участие сотни жителей краевого центра. Они принесут на утилизацию вредные бытовые отходы, которые опасно хранить дома», — сказал заместитель начальника отдела санитарии и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шаталов.
В ходе акции будут работать специальные пункты сбора отходов от населения. Активисты-экологи примут от населения ртутные лампы, термометры, просроченные лекарственные средства, старые батарейки, отработавшие свой срок аккумуляторы, картриджи, вышедшие из строя электронные приборы, а также отработанные масла, автопокрышки, металлическую и стеклянную тару.
Администрация Краснодара назвала 5 адресов, куда это все можно будет сдать:
ул. проспект Чекистов,17 (торговый центр «Юбилейный»),
ул. Ставропольская, 262,
ул. им. Атарбекова, 28/1,
ул. Московская, 54,
ул. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.
Экологические акции по сбору вредных отходов организованы при поддержке администрации города предприятием «Агентство „Ртутная безопасность“, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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