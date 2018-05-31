Власти Южно‐Сахалинска ответили активистам ОНФ по вопросу вывоза свалок

Активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» обратились к региональным властям с просьбой заняться уборкой нелегально складированных отходов в сахалинском центре и пригородах. Администрация города Южно‐Сахалинска сообщила, что она проводит масштабные работы по ликвидации несанкционированных свалок.

По мнению активистов ОНФ, власти не приняли достаточных мер для создания условий по обращению с мусором. Администрация сообщила, что работы по устранению проблемы ведутся. На непосредственную ликвидацию несанкционированных свалок из муниципального бюджета было выделено 2500 тысяч рублей в 2016 году и устранено 44 свалки объемом в 3905 кубометров отходов.

В 2017 году власти выделили 4740 тысяч рублей на уборку мусора и устранили 107 свалок размером в 5070 кубометров отходов. При этом ликвидировано еще 29 выявленных ранее несанкционированных свалок.

При этом из города в 2017 году вывезли и утилизировали более девяти тысяч автомобильных покрышек, которые не вошли в статистику ликвидации незаконных свалок, отраженных на интерактивной карте нелегальных свалок, созданной в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».