ОНФ вмешается в ситуацию со свалкой в Рузе

МОСКВА , 1 июня. / ТАСС /. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) возьмут под контроль ситуацию со свалкой, появившейся в апреле в подмосковной Рузе , на которую жалуются местные жители, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.

По данным ОНФ, свалка появилась на месте заброшенного песчаного карьера в деревне Щелканово Рузского городского округа Московской области в конце апреля. После этого в отделение Общероссийского Народного фронта начали поступать жалобы от граждан.

В свою очередь, глава Рузского городского округа Максим Тарханов ранее сообщил, что это свалка временная, и отходы вывезут с полигона в течение 3-4 недель. При этом, по нормативам, она должна быть убрана не позднее чем через 11 месяцев.

"В ближайшее время эксперты ОНФ планируют организовать встречу с местными жителями, представителями администрации городского округа Руза, Министерства экологии и природопользования Московской области, а также с экологами для обсуждения сложившейся ситуации", — отмечается в сообщении.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы эта площадка осталась лишь временной и не превратилась в очередной мусорный полигон. Мы берем на свой контроль эту ситуацию и будем добиваться, чтобы территория в течение 11 месяцев была очищена от мусора, как это предписывает законодательство (предельный срок для существования временной свалки — прим. ТАСС)", — заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов

Он отметил, что разработка этого карьера была остановлена в советское время из-за вскрытия подземных вод. «Теперь, если начать захоронение отходов в этом месте, будет создана угроза для всего питьевого водоснабжения западного Подмосковья», — уточнил Миронов.