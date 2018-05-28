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Омские котельные за год выбросили более 90 тысяч тонн вредных веществ
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Омские котельные за год выбросили более 90 тысяч тонн вредных веществ 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
АО «ТГК-11»предоставило отчет, в котором сообщает о деятельности двух угольных котельных — ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, сообщает «СуперОмск». В документе указано, сколько было совершено выбросов, оказывающих негативное влияние на экологию. Также там есть информация о мероприятиях по сокращению выбросов в 2018 году.
В прошлом году угольные котельные выбросили 90,2 тысяч тонн вредных веществ: 20,9 тысяч тонн оксида азота, 43,5 тысяч тонн диоксида серы, 25,1 тысяч тонн твердых веществ, 2 тысячи тонн летучих органических веществ и 0,7 тонны оксида углерода.
Однако компания предприняла шаги, чтобы уменьшить количество опасных веществ. Так, было проведено техническое перевооружение электрофильтра на трех котлоагрегатах.
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