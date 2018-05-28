Омские котельные за год выбросили более 90 тысяч тонн вредных веществ

АО «ТГК-11»предоставило отчет, в котором сообщает о деятельности двух угольных котельных — ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, сообщает «СуперОмск». В документе указано, сколько было совершено выбросов, оказывающих негативное влияние на экологию. Также там есть информация о мероприятиях по сокращению выбросов в 2018 году.

В прошлом году угольные котельные выбросили 90,2 тысяч тонн вредных веществ: 20,9 тысяч тонн оксида азота, 43,5 тысяч тонн диоксида серы, 25,1 тысяч тонн твердых веществ, 2 тысячи тонн летучих органических веществ и 0,7 тонны оксида углерода.

Однако компания предприняла шаги, чтобы уменьшить количество опасных веществ. Так, было проведено техническое перевооружение электрофильтра на трех котлоагрегатах.