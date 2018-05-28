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Шарташ избавился от 20 тонн мусора
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Шарташ избавился от 20 тонн мусора 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Шарташский лесопарк избавили от 20 тонн мусора. Неравнодушные свердловчане провели субботник на зеленой территории, об этом сообщает в понедельник, 28 мая, «АиФ-Урал».
На днях в Шарташском лесопарке прошел субботник. Около двухсот человек очистили от мусора Каменные палатки, а также территорию от входа на Тропу здоровья до берега Шарташа. Во время уборки зеленую территорию избавили от более 20 тонн мусора: стеклянных бутылок, других бытовых отходов и даже тракторного колеса.
«Шарташ — излюбленное место отдыха екатеринбуржцев, но к сожалению, оборотной стороной популярности являются тонны мусора, который оставляют туристы. Наша акция не только сделала парк чище, но, надеюсь, заставила многих горожан задуматься о необходимости бережного отношения к природному наследию областного центра», — заявил директор Шарташа Артур Зиганшин.
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