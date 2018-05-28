Ликвидацией кислогудронных прудов и накопленных зеленых масел займется корпорация «ГазЭнергоСтрой»

Ликвидировать в регионе объекты накопленного экологического вреда Правительству области поможет ГК «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии». Соглашение о сотрудничестве губернатор Дмитрий Миронов и президент компании Сергей Чернин подписали 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме.

— Совместно с компанией «ГазЭнергоСтрой» мы планируем решить две серьезные и давние проблемы, — сообщил Дмитрий Миронов. — Первая — залежи так называемого «зеленого масла». Это опаснейшие отходы бывшего сажевого завода, которые десятки лет находятся под землей в черте Ярославля и постепенно стекают в Волгу, откуда идет водозабор на весь город. В ближайшее время «ГазЭнергоСтрой» планирует пробурить шесть скважин и провести на объекте инженерно-изыскательские работы.

Вторая наболевшая проблема, отметил губернатор, — кислогудронные пруды НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе. Рекультивация опасных отстойников — одна из приоритетных задач по обеспечению экологической безопасности Ярославской области . Специалисты «ГазЭнергоСтроя» проанализируют ранее подготовленную документацию по ликвидации кислогудронных прудов и также проведут инженерно-геологические работы.

— По «зеленым маслам» уже проведены инженерно-экологические изыскания, сейчас ведутся уже геологические изыскания. В течение полутора-двух месяцев они будут завершены. Уже сейчас ясно, что это 10 тонн очень вредного «зеленого масла». После лабораторных анализов будет понятен ореол и будут приняты конкретные технологические решения. — рассказал Сергей Чернин. — Проблема кислогудронных прудов будет решаться методом термической деструкции. Этот метод абсолютно безвреден, он предполагает непрямое сжигание без доступа кислорода с мощнейшей газоочисткой. На всех этапах термической деструкции состояние воздуха будет контролироваться газоанализаторами, чтобы жители области видели, что никаких превышений концентрации вредных веществ нет.

Также стороны планируют внедрить системы отчистки сточных вод и водоподготовки, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Чистая Волга». Задачи долгосрочного экологического развития с акцентом на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, а также на сохранение природных ресурсов страны, одним из которых является Волга, были определены как основные Президентом РФ на заседаниях Государственного Совета.