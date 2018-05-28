ТЭЦ Омска выбросили за год 90 тонн опасных веществ

Предприятие «ТГК-11» представило неутешительные данные за прошлый год о выбросах, загрязняющих веществ и наносящих серьезный урон экологии Омска . Речь идет о котельных, работающих на угле. Прежде всего, это ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, которые выбросили более 90 тонн опасных веществ. При этом, львиная доля из них, а именно 43,5 тыс. тонн, составил диоксид серы.

Кроме того 25,1 тыс. тонн составили твердые вещества и 20,9 тыс. тонн оксид азота. Летучие органические вещества — 2 тыс. тонн и 0,7 тонны оксид углерода. В итоге, как сообщает портал «Город55», если пересчитать на человека, то только на одного омича приходится более 6 килограммов золы в год. Не самая радужная картина.