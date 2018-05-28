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ТЭЦ Омска выбросили за год 90 тонн опасных веществ
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ТЭЦ Омска выбросили за год 90 тонн опасных веществ 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Предприятие «ТГК-11» представило неутешительные данные за прошлый год о выбросах, загрязняющих веществ и наносящих серьезный урон экологии Омска. Речь идет о котельных, работающих на угле. Прежде всего, это ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, которые выбросили более 90 тонн опасных веществ. При этом, львиная доля из них, а именно 43,5 тыс. тонн, составил диоксид серы.
Кроме того 25,1 тыс. тонн составили твердые вещества и 20,9 тыс. тонн оксид азота. Летучие органические вещества — 2 тыс. тонн и 0,7 тонны оксид углерода. В итоге, как сообщает портал «Город55», если пересчитать на человека, то только на одного омича приходится более 6 килограммов золы в год. Не самая радужная картина.
Несмотря на то, что компания ежегодно проводит различные мероприятия по сокращению выбросов, воздух в столице Прииртышья чище не становится. О проблеме городов, где экологическая проблема стоит особенно остро, недавно говорил президент России Владимир Путин.
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