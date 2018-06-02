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Подмосковье перейдет на новый экологический стандарт. Что изменится в сборе мусора
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Подмосковье перейдет на новый экологический стандарт. Что изменится в сборе мусора 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В год на полигоны ТБО Московской области свозят около 11 миллионов тонн мусора. С конца 2018 года Подмосковье станет первым регионом России, который перейдет на новый экологический стандарт.
Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре этого года — в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные пруды. Всего же будет построено 11 таких комплексов. Вместе они смогут перерабатывать мусор всей Московской области. Это окончательно решит экологическую проблему региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал прорывом реализацию программы по строительству комплексов переработки отходов в регионе. Он подчеркнул, что демонстрация новых комплексов пройдет в ближайшие шесть-восемь месяцев. Все они позволят обеспечить высокое качество переработки отходов.
Комплексы изготавливаются на ведущих заводах Европы и отечественных предприятиях.
При переработке отходов будут применять самые современные технологии. Проекты заводов уже прошли необходимые экспертизы и признаны безопасными для людей и окружающей среды.
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