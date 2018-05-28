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Новые комплексы переработки мусора в Подмосковье заменят действующие полигоны в 2018-2019 гг.
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Новые комплексы переработки мусора в Подмосковье заменят действующие полигоны в 2018-2019 гг. 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Новые предприятия для переработки твердых коммунальных отходов построят в Московской области в 2018-2019 гг. на месте 11 из 15 действующих полигонов твердых коммунальных отходов. Оставшиеся четыре полигона закроют. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
«Будет 11 комплексов переработки отходов на 11 из 15 действующих полигонов. Остальные полигоны будем закрывать. Три таких комплекса мы планируем построить в этом году, остальные — к IV кварталу 2019 г. Земельные участки выделены, инфраструктура вся строится, проектные решения в карандаше уже есть, все требования разработанного нами экологического стандарта выполняться будут», — сказал А. Коган.
Он уточнил, что четыре из 15 функционирующих на данный момент полигонов закроются, когда будет понимание, что перерабатывающие предприятия успешно справляются со своими задачами.
По его словам, твердые коммунальные отходы будут поступать в 11 комплексов переработки в регионе.
«Там от мусора будет отделяться органическая составляющая для последующей переработки в компост, другая часть, с ценными фракциями, будет отправляться на промышленную сортировку», — сказал А. Коган.
Он пояснил, что еще часть — 50% от всех поступивших отходов — будет захораниваться. Для защиты населения от неприятных запахов работы будут проводиться в закрытых помещениях с использованием биофильтров.
Министр также напомнил, что в регионе строится четыре мусоросжигательных завода, открытие которых запланировано на 2021-2022 г.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт переработки мусора и применит его на 11 полигонах.
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