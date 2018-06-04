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Министр экологии Подмосковья рассказал о стандарте по переработке мусора
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Министр экологии Подмосковья рассказал о стандарте по переработке мусора 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на заседании общественной палаты Подмосковья рассказал, в чем будет заключаться новый экологический стандарт по переработке мусора.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. По его словам, в Подмосковье будут построены комплексы, которые позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, исключив раз и навсегда проблему запаха.
"Мы пришли к выводу, что нам необходимо первое — это раздельный сбор отходов на площадке, на территории, там, где находится бочки, контейнеры. Второе — нам необходимо промышленно разделять отходы. Следующее — это обязательное выделение органики, это именно то, что создает биореактор внутри полигона — это третий, очень важный элемент нашего стандарта. После этого дать еще возможность выделения горючих фракций", — сказал Коган.
Также он добавил, что цель, «которую мы перед собой поставили — это минимум 50% переработки всех отходов».
"Цель номер два — это ликвидация негативного воздействия на окружающую среду — 100%, чтобы не было запаха, чтобы не было фильтрата, чтобы отходы, которые остаются, бережно захоранивались, не создавая проблем", — заключил министр.
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