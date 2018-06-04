Министр экологии Подмосковья рассказал о стандарте по переработке мусора

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. По его словам, в Подмосковье будут построены комплексы, которые позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, исключив раз и навсегда проблему запаха.

"Мы пришли к выводу, что нам необходимо первое — это раздельный сбор отходов на площадке, на территории, там, где находится бочки, контейнеры. Второе — нам необходимо промышленно разделять отходы. Следующее — это обязательное выделение органики, это именно то, что создает биореактор внутри полигона — это третий, очень важный элемент нашего стандарта. После этого дать еще возможность выделения горючих фракций", — сказал Коган.

Также он добавил, что цель, «которую мы перед собой поставили — это минимум 50% переработки всех отходов».

"Цель номер два — это ликвидация негативного воздействия на окружающую среду — 100%, чтобы не было запаха, чтобы не было фильтрата, чтобы отходы, которые остаются, бережно захоранивались, не создавая проблем", — заключил министр.