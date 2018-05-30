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Глава Минприроды РФ и власти Подмосковья обсудили утилизацию отходов
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Глава Минприроды РФ и власти Подмосковья обсудили утилизацию отходов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков рассказал о мерах, которые принимают власти региона для выстраивания эффективной системы управления отходами в регионе. В частности, он доложил о реализуемых мероприятиях и дальнейших планах по дегазации и очистке фильтрата на действующих полигонах, создании комплексов по переработке отходов и формировании таких мощностей на действующих объектах.
По его словам, в рамках дорожной карты ведется создание площадок временного накопления отходов, рекультивация закрытых полигонов, формирование инфраструктуры дистанционного контроля транспортировки и размещения отходов. Кроме того, в Подмосковье планируют перейти на систему раздельного сбора ТКО с 2019 года.
В свою очередь Дмитрий Кобылкин отметил, что ключевое значение в этой работе придается взаимодействию с жителями и проведению общественных слушаний по объектам, через средства массовой информации, общественные приемные.
"Нужно информировать граждан обо всех этапах работы, создавать режим максимальной открытости, находить решения вместе", — подчеркнул он.
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