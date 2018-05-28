Ещё
В Австралии построили гигантский забор для защиты от котов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Австралии построили гигантский забор для защиты от котов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Business Insider
В центральной Австралии был построен забор длиной 44 километра. Это было сделано для того, чтобы огородить местных животных от диких кошачьих, сообщает SBS News.
Проведенные в 2017 году исследования показали, что дикие кошки проживают на 99,8% территории Австралии.
"По всей Австралии дикие кошки убивают миллионы местных животных каждую ночь. Кошачьи и лисы являются основной причиной того, что в Австралии млекопитающие вымирают с наибольшей в мире скоростью", — говорится в материалах австралийского Центра дикой природы.
Всего было огорожено более 9 тыс. гектаров в заповеднике Ньюхейвен. В центре дикой природы отметили, что такие меры поспособствуют сохранению по меньшей мере одиннадцати видов млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения.
Газета.Ru: последние новости
Францию заполонили полуметровые хищные черви В ЕС могут запретить пластиковую посуду Подмосковье запустит в сентябре первые комплексы по переработке мусора
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров обратился к обокравшим его ворам58
Украина планирует сдерживать Россию174
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года949
Абрамович получил новое гражданство985
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей71
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение