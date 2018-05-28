В Австралии построили гигантский забор для защиты от котов

В центральной Австралии был построен забор длиной 44 километра. Это было сделано для того, чтобы огородить местных животных от диких кошачьих, сообщает SBS News.

Проведенные в 2017 году исследования показали, что дикие кошки проживают на 99,8% территории Австралии.

"По всей Австралии дикие кошки убивают миллионы местных животных каждую ночь. Кошачьи и лисы являются основной причиной того, что в Австралии млекопитающие вымирают с наибольшей в мире скоростью", — говорится в материалах австралийского Центра дикой природы.

Всего было огорожено более 9 тыс. гектаров в заповеднике Ньюхейвен. В центре дикой природы отметили, что такие меры поспособствуют сохранению по меньшей мере одиннадцати видов млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения.