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В Европе захотели запретить пластиковую посуду
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В Европе захотели запретить пластиковую посуду 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Еврокомиссия планирует запретить одноразовые продукты из пластика и ввести сбор за мусор, непригодный к переработке. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания Funke Mediengruppe.
В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды на вынос в кафе.
Также может появиться сбор за мусор, который не пригоден к переработке. По мнению еврокомиссара Гюнтера Эттингера, такие меры помогут сократить объем пластиковых отходов.
Соответствующий пакет документов комиссия Евросоюза представит в Брюсселе 28 мая.
В 2016 году использование полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды хотели запретить в особо охраняемых природных зонах России, в частности, в Сочи и на Байкале.
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