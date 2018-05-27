Ещё
ЕК собралась штрафовать страны ЕС за пластиковый мусор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве

ЕК собралась штрафовать страны ЕС за пластиковый мусор 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейская комиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и фактически штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, не подлежащий вторичной переработке.
Согласно пакету мер по борьбе с пластиковым мусором, который комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене, передает Deutsche Welle со ссылкой на издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe.
Так, среди таких изделий названа одноразовая посуда, столовые приборы, трубочки-соломинки для напитков, ватные палочки и пластиковые крепления для воздушных шариков. Также ограничения коснутся пластиковых упаковок для еды на вынос.
Еврокомиссар Гюнтер Эттингер настаивает на том, чтобы взимать с властей стран — членов ЕС сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Как сообщается, такой сбор может составить 80 центов за один килограмм. Собранные средства пойдут в общий европейский бюджет.
По мнению еврокомиссара, такая мера поможет сократить объем пластиковых отходов.
В начале мая спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщал, что в России в 2019 году может быть введен экологический сбор с производителей на одноразовую посуду.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ямалу угрожает экологическая катастрофа из-за трупов оленей В Сирии под обстрелом погибли российские военные В Киеве на рынке произошла массовая драка «патриотов» с полицейскими
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский преступный мир ждет передел168
СМИ нашли 4 препятствия для сближения Европы и России152
В Сирии погибли российские военные993
Украинский футболист погиб в Донбассе313
В Сети раскритиковали Меньшову за беседу с Лепсом30
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
00:51
Украинский футболист погиб в Донбассе
В мире
03:44
МЦК и пригородный транспорт станут единой системой
Новости Москвы
06:50
СМИ нашли 4 препятствия для сближения Европы и России
Политика
01:11
Канатоходец прошёл «по разведённому мосту»
Общество
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
06:22
WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ
Политика
00:28
На концерт Шнурова пожаловались в полицию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение