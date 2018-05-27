Хвойный филиал «Оборонлес» принял участие во Всероссийском дне посадки леса 

Об этом рассказал директор Хвойного филиала ФГАУ «Оборонлес» Владимир Климов.
Представители Хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России приняли участие во Всероссийском дне посадки леса, который состоялся Пряженском районе Республики Карелии
«Леса на планете, и в России в том числе, вырубают ежегодно. В связи с этим риск превращения лесных территорий в степь увеличивается с каждым днем. Всероссийский день посадки леса был учрежден для того, чтобы обратить внимание общественности на проблему исчезновения зеленых массивов», — заявил директор Хвойного филиала ФГАУ «Оборонлес» Владимир Климов — «Необходимо возобновлять то, что мы берем у природы, поддерживая тем самым природный баланс Земли и экологическую безопасность нашей страны и планеты в целом. Только приложив совместные усилия, мы можем сохранить наш лес».