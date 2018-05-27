В ДФО прогнозируют нашествие вредителя лесных пород

Нашествие вредителя лесных насаждений и сельскохозяйственных культур прогнозируют на Дальнем Востоке ученые из Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Об этом сообщил сайт vestidv.ru.

По словам Дмитрия Куренщикова, ученого из института водных и экологических проблем ДВО РАН, который уже много лет ведет учет этого насекомого, популяция шелкопряда растет в геометрических прогрессиях. Так, в сравнении с 2016 годом популяция возросла в сто раз, отмечает ученый.

Паутины вредителя плодовых и многих лесных пород можно заметить едва ли не на каждом растении около Хабаровска , что вызывает тревогу местных жителей. В природе у кольчатого шелкопряда нет врагов. Его невозможно уничтожить ни вирусами, ни бактериями.

Исследователи ряда институтов России Японии в настоящее время разрабатывают препарат, представляющий опасность исключительно для шелкопряда. «Экспериментальные образцы, зараженные вирусом ядерного полиэдроза должны дать результаты в ближайшее время», — сообщил завлабораторией экологической биотехнологии ИВЭП ДВО РАН Дмитрий Куренщиков. Ученый отметил, что если разработка будет удачной, то появятся и препараты от напасти.