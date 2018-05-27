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В ДФО прогнозируют нашествие вредителя лесных пород
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В ДФО прогнозируют нашествие вредителя лесных пород 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Нашествие вредителя лесных насаждений и сельскохозяйственных культур прогнозируют на Дальнем Востоке ученые из Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Об этом сообщил сайт vestidv.ru.
По словам Дмитрия Куренщикова, ученого из института водных и экологических проблем ДВО РАН, который уже много лет ведет учет этого насекомого, популяция шелкопряда растет в геометрических прогрессиях. Так, в сравнении с 2016 годом популяция возросла в сто раз, отмечает ученый.
Паутины вредителя плодовых и многих лесных пород можно заметить едва ли не на каждом растении около Хабаровска, что вызывает тревогу местных жителей. В природе у кольчатого шелкопряда нет врагов. Его невозможно уничтожить ни вирусами, ни бактериями.
Исследователи ряда институтов России и Японии в настоящее время разрабатывают препарат, представляющий опасность исключительно для шелкопряда. «Экспериментальные образцы, зараженные вирусом ядерного полиэдроза должны дать результаты в ближайшее время», — сообщил завлабораторией экологической биотехнологии ИВЭП ДВО РАН Дмитрий Куренщиков. Ученый отметил, что если разработка будет удачной, то появятся и препараты от напасти.
В Новороссийске гусеницы заполонили детские площадки и зеленые зоны города. Как установили специалисты, городским насаждениям угрожают гусеницы вида «непарный шелкопряд».
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