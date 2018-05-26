Москва будет выделять 3 млрд руб. в год на рекультивацию свалок в Подмосковье

Столичные власти будут выделять по три миллиарда рублей в год на рекультивацию свалок в Подмосковье . Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала РБК. Соответствующее соглашение Собянин уже подписал с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым Москва будет финансировать ежегодно около трех миллиардов рублей для оказания помощи Московской области по рекультивации существующих свалок", — сказал мэр. Он выразил уверенность, что в течение одного–двух лет экологическая ситуация, близкая к катастрофе, придет в нормальное русло.