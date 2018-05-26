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Москва будет выделять 3 млрд руб. в год на рекультивацию свалок в Подмосковье
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Москва будет выделять 3 млрд руб. в год на рекультивацию свалок в Подмосковье 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Столичные власти будут выделять по три миллиарда рублей в год на рекультивацию свалок в Подмосковье. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала РБК.
Соответствующее соглашение Собянин уже подписал с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
"Москва будет финансировать ежегодно около трех миллиардов рублей для оказания помощи Московской области по рекультивации существующих свалок", — сказал мэр.
Он выразил уверенность, что в течение одного–двух лет экологическая ситуация, близкая к катастрофе, придет в нормальное русло.
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