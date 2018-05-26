Собянин призвал к скорейшему решению проблемы подмосковных свалок

МОСКВА , 26 мая — РИА Новости . Проблему подмосковных свалок нужно решать радикальными мерами, уменьшать объём транспортируемого из столицы мусора и рекультивировать свалки за один-два года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Эта проблема накапливалась огромное количество лет. Естественно, что ее рано или поздно надо решать, причём очень серьёзными и иногда даже радикальными мерами. Считаю, что из Москвы объём отходов, который транспортируется в другие регионы, должен уменьшаться…. Я считаю, в течение года, двух максимум, мы совместно с Московской областью приведём фактически близкую к экологической катастрофе ситуацию в нормальное русло", — сказал Собянин в интервью телеканалу РБК.

Собянин отметил, что проблема подмосковных свалок и полигонов является и проблемой Москвы.

"Мы помогаем не только и не столько Подмосковью , сколько самим себе, потому что в большей степени транспортируется московский мусор", — добавил мэр.