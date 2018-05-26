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Собянин призвал к скорейшему решению проблемы подмосковных свалок
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Собянин призвал к скорейшему решению проблемы подмосковных свалок 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Проблему подмосковных свалок нужно решать радикальными мерами, уменьшать объём транспортируемого из столицы мусора и рекультивировать свалки за один-два года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Эта проблема накапливалась огромное количество лет. Естественно, что ее рано или поздно надо решать, причём очень серьёзными и иногда даже радикальными мерами. Считаю, что из Москвы объём отходов, который транспортируется в другие регионы, должен уменьшаться…. Я считаю, в течение года, двух максимум, мы совместно с Московской областью приведём фактически близкую к экологической катастрофе ситуацию в нормальное русло", — сказал Собянин в интервью телеканалу РБК.
Собянин отметил, что проблема подмосковных свалок и полигонов является и проблемой Москвы.
"Мы помогаем не только и не столько Подмосковью, сколько самим себе, потому что в большей степени транспортируется московский мусор", — добавил мэр.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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