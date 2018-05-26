По жалобе жителя красноярское предприятие заплатит 180 тысяч за загрязнение воздуха

Пресс-служба Министерства экологии Красноярского края сообщает о том, что одно из предприятий Большемуртинского района заплатит штраф, назначенный за нанесение ущерба окружающей среде.

Поводом для проверки стало обращение от одного из жителей села Юксеево. Он стал свидетелем появления столба черного дыма, после которого в воздухе появился запах гари. Проверка выявила повышенное содержание угарного газа, сернистого ангидрида, сероводорода и окислы азота. Во время проведения проверки было отмечено, что часть оборудования работала без документов, разрешающих эксплуатацию.

По итогам проверочных мероприятий, котельной был выписан штраф в размере 180 тысяч рублей. Предприятие пыталось оспорить решение Министерства экологии Красноярского края, но суд подтвердил правоту профильного ведомства.