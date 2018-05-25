Подмосковье запустит в сентябре первые комплексы по переработке мусора

Данные комплексы позволят эффективно перерабатывать мусор. Их число непременно увеличится.

"В течение следующих 12 месяцев мы построим 11 современных КПО — комплексов по переработке отходов, которые позволят перерабатывать мусор и захоранивать только 50%. Первые три современных КПО открываются у нас в сентябре 2018 года. Еще порядка пяти — в декабре текущего года. И оставшиеся три-четыре КПО открываются в первом квартале 2019 года", — рассказал он.

Ожидается, что доля складируемых коммунальных отходов станет ниже 50%, если часть из них уйдет на вторичное твердое топливо. Воробьев добавил, что это будет в перспективе.

Наряду с внедрением раздельного сбора отходов с 2019 года новая инфраструктура позволит снизить долю складируемого мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.