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Подмосковье запустит в сентябре первые комплексы по переработке мусора
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Подмосковье запустит в сентябре первые комплексы по переработке мусора 

Газета.Ru 1 час назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что первые комплексы по переработке отходов заработают в сентябре текущего года, сообщает телеканал «360».
Данные комплексы позволят эффективно перерабатывать мусор. Их число непременно увеличится.
"В течение следующих 12 месяцев мы построим 11 современных КПО — комплексов по переработке отходов, которые позволят перерабатывать мусор и захоранивать только 50%. Первые три современных КПО открываются у нас в сентябре 2018 года. Еще порядка пяти — в декабре текущего года. И оставшиеся три-четыре КПО открываются в первом квартале 2019 года", — рассказал он.
Ожидается, что доля складируемых коммунальных отходов станет ниже 50%, если часть из них уйдет на вторичное твердое топливо. Воробьев добавил, что это будет в перспективе.
Наряду с внедрением раздельного сбора отходов с 2019 года новая инфраструктура позволит снизить долю складируемого мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.
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