В Воронежском заповеднике восстановили после паводка движение по Черепахинской тропе 

Движение по ней снова безопасно для туристов. В Воронежском биосферном заповеднике восстановили движение по Малой Черепахинской тропе, сообщили в заповеднике в пятницу, 25 мая. Его закрыли в начале мая для восстановления после паводка. Теперь вы снова можете любоваться природой Усманского бора и реки Усмань на старом проверенном маршруте, сообщили в дирекции заповедника. Ограничение движения по тропе стало вынужденной мерой — во время апрельского паводка тропа сильно пострадала и перестала быть безопасной. Малую Черепахинскую тропу протяженностью 1,5 км в заповеднике открыли в 2016 году. Имя она получила от названия бывшего Черепахинского кордона заповедника. Маршрут проходит через все его ключевые биотопы: спускается от соснового бора через дубраву и болотистые ольшаники к берегу Усмани, главной реки заповедника. Елена Гончарова