Несколько экологических акций пройдет в Петрозаводске в эти выходные

Горожане будут высаживать цветы и наводить порядок в зеленых зонах карельской столицы.

Продолжаются мероприятия по озеленению и облагораживанию городских территорий. Сегодня началась организованная управлением благоустройства и экологии администрации города акция по наведению порядка в Приозерном парке в районе створа улицы Мурманской и набережной Варкауса.

26 мая состоится три экологических мероприятия: в 11:00 на улице Энгельса (в районе Галереи передовиков строительства Карелии у дома №4 и у дома №13) намечена высадка цветов в рамках программы «Цветы родному городу». В это же время на трассе «Фонтаны» начнется субботник, организованный городским Центром спорта. А в 16 часов в Безымянном сквере (улица Энгельса, 4) пройдет обрезка зеленых насаждений.

В воскресенье в 12 часов на Ключевском карьере стартует «Большой надводный субботник», запланированный школой дайвинга «WATER WORLD», а в 13 часов в парке Шиловка (Перевалка) — экологическая акция «Чистые игры».