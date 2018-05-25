«Русский хром 1915» инвестировал в переработку отходов производства почти 40 миллионов рублей

В АО «Русский хром 1915» (входит в MidUral Group) действует программа природоохранных мероприятий, согласованная в 2009 году с управлением Росприроднадзора по Свердловской области , уральским управлением Ростехнадзора министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. В рамках этой программы предприятие внедрило технологию переработки пульпы производства монохромата натрия для снижения класса опасности отходов. Только за 2016 год MidUral Group инвестировала в проект 39,4 миллиона рублей. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу официально подтвердил, что состав отходов изменился и теперь относится к более безопасному, четвертому классу.

В соответствии с действующим законодательством, предприятие имеет право зачесть расходы на природоохранные мероприятия в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ее величина рассчитывается индивидуально в установленном законом порядке. Размер платы за негативное воздействие деятельности АО «Русский хром 1915» на окружающую среду в 2016 году составил 16 486 519 рублей 24 копейки.

"По сложившейся за последние годы практике Департамент Росприроднадзора по УрФО проводит предусмотренный законом зачет затрат исключительно на основании решения арбитражного суда. В соответствии с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда плата за негативное воздействие на окружающую среду для АО «Русский хром 1915» за 2016 год была снижена с 16,5 миллиона рублей до 796 388 рублей", — отметила директор по правовым вопросам MidUral Group Елена Новоселова

Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду были вычтены затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду за 2016 год, передает "Уралинформбюро"

19 мая 2017 года Арбитражный суд Свердловской области по аналогичному иску Департамента Росприроднадзора по УрФО к АО «Русский хром 1915» вынес решение о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2014-2015 годы с 41,3 до 2,8 миллиона рублей. Платеж был уменьшен на размер затрат предприятия на природоохранные мероприятия за этот период — 38,5 миллиона рублей.

После перехода АО «Русский хром 1915» на малоотходную технологию образование шлама снизилось почти в два раза по сравнению с «хромпиковским» периодом предприятия.

В настоящее время завод тестирует технологию переработки отходов производства монохромата натрия, которая позволяет извлекать из шлама значительно больше необходимого для производства сырья. За счет этого образование отходов на тонну продукции за 2017 год уменьшилось еще на 19%. После трех стадий фильтрации шлам в сухом виде поступает на гидроизолированный полигон, что сокращает практически до нуля его негативное воздействие на окружающую среду.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду остается приоритетной задачей для всех предприятий MidUral Group. За 2017 год они реализовали 37 проектов, направленных на улучшение экологической обстановки на территориях присутствия.