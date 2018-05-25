РМК планирует разработать проект рекультивации нарушенных земель в Карабаше

Русская медная компания готова финансировать разработку проектной документации по реабилитации и ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде в Карабашском городском округе. Это поможет муниципалитету получить финансирование под проект в рамках федеральной целевой программы «Чистая страна». Планами с представителями СМИ на ПМЭФ-2018 поделилась вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

По ее словам, для финансирования работ предлагается привлечь бюджетные средства в рамках ФЦП «Чистая страна». Администрация Карабаша уже направила в Минприроды заявления о включении участков в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

"Для реализации проекта мы предлагаем заключить четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по реабилитации и ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде на территории Карабашского городского округа между Министерством природных ресурсов и экологии России , Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области и РМК. В рамках соглашения планируется выполнить реабилитацию и ликвидацию накопленного вреда на семи земельных участках общей площадью более 320 гектаров, в том числе склоны Поклонной горы, пойма реки Сак-Элга, пойма Рыжего ручья и других", — отметила Н. Гончар.

Отбор проектов для финансирования на 2019 год продлится до ноября текущего года. Пока РМК за счет собственных средств финансирует восстановление поврежденных земель на территории хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината, прилегающего к территории "Карабашмеди"

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, проект был разработан в 2017 году и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. В соответствии с документом, предусматривается выровнять поверхность хвостохранилища, нарастить и укрепить дамбы, выполнить водонепроницаемый экран из суглинка, нанести плодородный слой почвы, посадить однолетние и многолетние травы. После рекультивации вместо хвостохранилища появится сквер с малыми архитектурными формами и элементами благоустройства.

Проект «Чистая страна» (приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов») утвержден президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он реализуется в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

Отбор проектов для включения в ФЦП «Чистая страна» осуществляется на представленных субъектами РФ данных об объектах накопленного вреда окружающей среде, а также с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба.