Глава Минприроды намерен разработать дорожную карту по ликвидации свалок в Подмосковье 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин намерен собрать рабочую группу с участием профильных министерств и представителей бизнеса для разработки дорожной карты по ликвидации свалок в Московской области. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
"Мы планируем собрать серьезную рабочую группу, провести «мозговой штурм» со всеми министерствами, которые будут участвовать так или иначе в этих процессах — это Министерство строительства, Минпром и, конечно, наше министерство. Хочется привлечь всех специалистов, которые уже имеют какие-либо положительные наработки по решению таких задач", — сказал Кобылкин.
Он добавил, что к работе группы также планируется привлечь бизнес, представителей перерабатывающих комплексов.
"Это довольно сложная работа, но необходимо разбить ее на простые составляющие и создать дорожную карту. Мусора меньше не станет, его будет становиться только больше. И решение нужно находить как можно скорее", — добавил он.
В Подмосковье на фоне планомерного закрытия полигонов с 2013 года к 2017 году стал складываться дефицит места для захоронения коммунального мусора. В отдельных муниципалитетах в этой связи возникали проблемы с вывозом отходов и стихийные навалы отходов.
Свалки в Подмосковье
Сейчас в Московской области работают 15 мусорных полигонов, их совокупная емкость в 2018 году была увеличена на 21% по сравнению с 2017 годом (3,8 млн тонн) и составит 4,6 млн тонн в год. При этом всего в год в Подмосковье утилизируется порядка 6 млн тонн столичного и около 3,5 млн тонн собственного мусора, то есть около 9,5 млн тонн должно складироваться на свалках области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС оценивал абсолютный размер дефицита места в 4,2 млн тонн отходов в год.