Глава Минприроды намерен разработать дорожную карту по ликвидации свалок в Подмосковье

"Мы планируем собрать серьезную рабочую группу, провести «мозговой штурм» со всеми министерствами, которые будут участвовать так или иначе в этих процессах — это Министерство строительства Минпром и, конечно, наше министерство. Хочется привлечь всех специалистов, которые уже имеют какие-либо положительные наработки по решению таких задач", — сказал Кобылкин.

Он добавил, что к работе группы также планируется привлечь бизнес, представителей перерабатывающих комплексов.

"Это довольно сложная работа, но необходимо разбить ее на простые составляющие и создать дорожную карту. Мусора меньше не станет, его будет становиться только больше. И решение нужно находить как можно скорее", — добавил он.

В Подмосковье на фоне планомерного закрытия полигонов с 2013 года к 2017 году стал складываться дефицит места для захоронения коммунального мусора. В отдельных муниципалитетах в этой связи возникали проблемы с вывозом отходов и стихийные навалы отходов.

Свалки в Подмосковье