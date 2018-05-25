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Продолжаются мероприятия по выявлению источника загрязнения атмосферного воздуха в Тутаеве
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Продолжаются мероприятия по выявлению источника загрязнения атмосферного воздуха в Тутаеве 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области продолжаются мероприятия по выявлению источника загрязнении атмосферного воздуха в Тутаеве выбросами предприятий, расположенных в промышленной зоне.
Специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проанализированы данные автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха ГПБУ «Мосэкомониторинг». Установлен ряд хозяйствующих субъектов — ООО «РГК», ООО «Феникс», источники выбросов которых могут загрязнять атмосферный воздух в промышленной зоне города Тутаев.
— В соответствии с требования федерального законодательства на данных предприятиях департаментом проведены внеплановые выездные проверки с привлечением специалистов аккредитованной лаборатории, — рассказал председатель Комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — В ходе проверок произведены отборы проб газовоздушных смесей, отводимых в атмосферный воздух вытяжной вентиляцией помещения литейного цеха, оборудованной газоочистными сооружениями и вытяжной вентиляцией от печного оборудования ООО «Феникс», а также вытяжной вентиляцией технологических линий по производству георешеток ООО «РГК». По результатам лабораторных исследований фактов превышения установленных нормативов на указанных источниках выбросов загрязняющих веществ не выявлено.
Учитывая высокую значимость для обеспечения экологической безопасности жителей города Тутаев, в настоящее время департаментом охраны окружающей среды и природопользования, Управлением Роспотребнадзора и администрацией Тутаевского муниципального района решается вопрос возобновления мониторинга состояния атмосферного воздуха в районе промышленной зоны города.
Кроме того, региональным Правительством прорабатывается проект по созданию в регионе уникальной современной экоаналитической лаборатории. Она будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды на самом высоком уровне. Сейчас такая лаборатория, выявляющая и фиксирующая отклонения самого широкого спектра, в России только одна, в Москве. Запуск комплекса даст возможность существенно повысить качество экологического контроля и проведения исследований широкого спектра в постоянном и мобильном режиме, что значительно упростит задачу по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства и обеспечению экологической безопасности населения.
— В экоаналитической лаборатории будут предусмотрены мобильные секции, оснащенные приборами экспресс-анализа, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Это позволит фиксировать загрязнения атмосферного воздуха непосредственно на месте происшествия.
Стоимость проекта по созданию лаборатории — более 70 миллионов рублей. Средства предусмотрены в рамках межбюджетного трансферта в объеме 500 миллионов рублей, который выделит региону Правительство Москвы. Для запуска экоаналитической лаборатории будет закуплено современное дорогостоящее аналитическое оборудование — газовые и жидкостные хроматографы, система капиллярного электрофореза, анализатор ртути.
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