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«Управление отходами» победило в престижном конкурсе
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«Управление отходами» победило в престижном конкурсе 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Профессиональное жюри конкурса «Волжский Меркурий-2017» оценило работу свыше 30 крупнейших компаний. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» представители компании, мероприятие проводила Торгово-промышленная палата региона, а АО «Управление отходами» стало победителем в номинации «Лидер отрасли».
Компетентное жюри отметило высокий уровень обращения организации с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, что компания АО «Управление отходами» была создана в рамках концессии с правительством Саратовской области.
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