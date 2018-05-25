«Управление отходами» победило в престижном конкурсе 

Профессиональное жюри конкурса «Волжский Меркурий-2017» оценило работу свыше 30 крупнейших компаний. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» представители компании, мероприятие проводила Торгово-промышленная палата региона, а АО «Управление отходами» стало победителем в номинации «Лидер отрасли».
Компетентное жюри отметило высокий уровень обращения организации с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, что компания АО «Управление отходами» была создана в рамках концессии с правительством Саратовской области.