«Единая Россия» предлагает запустить новый проект «Чистая страна»

«Единая Россия» предлагает запустить новый партпроект «Чистая страна» для мониторинга состояния окружающей среды в регионах. Такое заявление сделал секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак на совместном заседании Высшего и Генерального советов Партии в рамках партийной конференции «Направление 2026»

«Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект «Чистая страна». Он подразумевает выстраивание обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах. Нам необходимо обеспечить открытость принятия решений в этой сфере. Это также можно будет сделать на площадке проекта», — заявил Турчак. По словам секретаря Генсовета, жителей беспокоят разрастание мусорных свалок, отсутствие качественной питьевой воды, загрязнение воздуха промышленными предприятиями.

Региональный координатор партпроекта «Экология Москвы», депутат МГД Зоя Зотовасчитает, что данная тема очень важна для страны и Москвы , хотя в городе многое уже сделано. Москва активно внедряет инновационные технологии, позволяющие контролировать промышленные выбросы — автоматические системы мониторинга установлены на 57 предприятиях. «Это все мусоросжигательные предприятия, организации энергетики, нефтеперерабатывающий завод», — уточнила депутат.

Зоя Зотова отметила, что в Москве большое внимание уделяется озеленению территорий. «Только за последние годы в городе создано более 400 новых особо охраняемых территорий, но есть обращения москвичей по созданию скверов и благоустройству парков и дворов», — отметила депутат. Много проблем доставляют старые, сломанные, больные деревья. Партпроект планирует в ближайшее время запустить программу мониторинга таких деревьев, чтобы вести их замену.

Немаловажным, по мнению столичного парламентария, является экологическое просвещение. «Такая работа ведется в школах и высших учебных заведениях, но необходимо распространить ее на всех жителей мегаполиса», — полагает Зоя Зотова. Сейчас меняется концепция утилизации отходов, и упор делается не на захоронение, а на переработку, а это подразумевает раздельный сбор мусора. «Нужно объяснять людям плюсы раздельного сбора мусора, проводить обучающие программы на тему того, как сортировать мусор», — заключила депутат.