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Экологическая реабилитация ждёт ряд водоёмов ЮЗАО
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Экологическая реабилитация ждёт ряд водоёмов ЮЗАО 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Речь идёт о нескольких водоёмах в районе Коньково на юго-западе Москвы. Очистить их планируется в ближайшие несколько лет.
Как сообщает газета «Москва. За Калужской заставой», жителей этого района давно волновал вопрос, когда очистят пруды близ дома 39 по улице Островитянова. Волновал жителей и вопрос благоустройства прилегающей территории. По словам префекта ЮЗАО Олега Волкова, столичный Департамент ЖКХ и Б планирует разработать проектно-сметную документацию по экологической реабилитации трёх водоемов до конца 2018 года. Вслед за этим начнётся очистка прудов.
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