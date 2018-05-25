Экологическая реабилитация ждёт ряд водоёмов ЮЗАО

Речь идёт о нескольких водоёмах в районе Коньково на юго-западе Москвы . Очистить их планируется в ближайшие несколько лет.

Как сообщает газета «Москва. За Калужской заставой», жителей этого района давно волновал вопрос, когда очистят пруды близ дома 39 по улице Островитянова. Волновал жителей и вопрос благоустройства прилегающей территории. По словам префекта ЮЗАО Олега Волкова, столичный Департамент ЖКХ и Б планирует разработать проектно-сметную документацию по экологической реабилитации трёх водоемов до конца 2018 года. Вслед за этим начнётся очистка прудов.