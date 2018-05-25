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Первые комплексы по переработке мусора заработают в Подмосковье в сентябре
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Первые комплексы по переработке мусора заработают в Подмосковье в сентябре 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Первые комплексы по переработке бытовых отходов (КПО) начнут работать на территории Московской области уже с сентября текущего года, они станут частью новой отрасли обращения с мусором в регионе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«В течение следующих 12 месяцев мы построим 11 современных комплексов по переработке отходов, которые позволят перерабатывать мусор и захоранивать только 50%. Первые три современных КПО открываются у нас в сентябре 2018 года. Еще порядка пяти — в декабре текущего года. И оставшиеся три-четыре КПО открываются в первом квартале 2019 года», — сказал в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума Воробьев.
Он добавил, что в перспективе после запуска мусороперерабатывающих комплексов доля складируемых на полигонах Подмосковья коммунальных отходов может опуститься ниже 50%, если часть из них превратить во вторичное твердое топливо — RDF.
Согласно планам областного министерства экологии и природопользования, в Подмосковье построят десять крупных мусороперерабатывающих комплексов с сортировкой, четыре завода по термической обработке и множество сортировочных станций. Наряду с внедрением для жителей раздельного сбора отходов с 2019 года новая инфраструктура позволит снизить долю складируемого на свалках в Московской области мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году. ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия».
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