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На востоке Москвы травят горожан
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На востоке Москвы травят горожан
News.ru
22 мая 2018
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В районе Новокосино около полуночи было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода более чем в 3,5 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трёх часов.
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