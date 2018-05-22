Ещё
На востоке Москвы травят горожан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На востоке Москвы травят горожан 

News.ru 22 мая 2018
В районе Новокосино около полуночи было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода более чем в 3,5 раза. Повышенная концентрация держалась в течение трёх часов.
News.ru: последние новости
Россияне заплатят за экологию Вице-премьер Гордеев станет куратором Минприроды В России появится норма содержания сероводорода в воздухе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Один из захваченных в Москве заложников погиб50
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль217
Что случилось с Веркой Сердючкой122
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе135
Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке35
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение