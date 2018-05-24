Воробьев: Подмосковью не хватает места для захоронения более 4 млн тонн отходов в год

"В настоящее время дефицит оцениваем в 4,2 млн тонн [мусора], это около трети от общего объема поступающих в Московскую область отходов. К концу 2019 года благодаря вводу первых современных комплексов по переработке отходов сократим дефицит до 1,1 млн тонн", — сказал глава Подмосковья.

Ранее сообщалось, что дефицит места для захоронения коммунального мусора стал складываться в Московской области с 2017 года на фоне планомерного закрытия полигонов с 2013 года. В отдельных муниципалитетах в этой связи возникали проблемы с вывозом отходов. Сейчас в Московской области работают 15 мусорных полигонов, их совокупная емкость в 2018 году была увеличена на 21% по сравнению с 2017 годом (3,8 млн тонн) и составит 4,6 млн тонн в год. При этом всего в год в Подмосковье утилизируется порядка 6 млн тонн столичного и около 3,5 млн тонн собственного мусора, то есть около 9,5 млн тонн должно складироваться на свалках области.

Мытищи, Подольск и "Помимо Ленинского района проблемы с вывозом мусора в 2018 году наблюдались на территории Одинцовского, Пушкинского, Раменского муниципальных районов и городских округов Балашиха , Богородский (бывший Ногинский район), Домодедово Химки . За нарушения выписаны штрафы на сумму более 60 млн рублей", — продолжил Воробьев. По его словам, с начала 2018 года на региональный портал взаимодействия с властью «Добродел» поступило 6,6 тыс. жалоб от жителей на несвоевременный вывоз мусора.

Глава Подмосковья добавил, что новый экологический стандарт, которого будет придерживаться выстраиваемая в области инфраструктуры обращения с отходами, позволит решить проблему с мусором. «Это раздельный сбор мусора к 2019 году, переработка мусора — к 2021 году, превращение мусора в энергию — к 2023 году», — перечислил он этапы реформы.