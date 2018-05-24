На Петербургском экономическом форуме задумались о свалках

Главным итогом прошедшей в рамках ПМЭФ дискуссии «Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики» стало понимание того, что одномоментно решить все имеющиеся экологические вопросы невозможно, и единых решений для всех регионов огромной страны нет и быть не может. Для того, чтобы избежать негативных последствий нерационального природопользования, России сегодня нужна революция в головах, особо касающаяся экологической дисциплины.

Одной из самых актуальных и запущенных экологических проблем в стране была признана ситуация со свалками. В отдельных случаях ее усугубляют сами местные власти, санкционируя жилищное строительство в непосредственной близости от мусорных полигонов, и, вероятно, извлекая из этого какую-то прибыль. Однако проблема заключается не только в чиновниках, но и в рядовых россиянах, во время отдыха на природе ведущих себя совершенно безответственно.

Только в прошлом году было выявлено 19 000 несанкционированных свалок, уточнил депутат Госдумы Владимир Гутенев . Более половины из них к настоящему времени уже не существует, отметил он, посетовав, что инициатива создания лесопарковых охранных зон в некоторых регионах натолкнулась на противодействие со стороны «ангажированных экологов».

«Очень часто под флагом экологических инициатив решаются либо финансово-хозяйственные, либо политические задачи», — отметил Сергей Иванов. «Среди „иностранных агентов“ выявлено 29 экологических организаций, и их деятельность была запрещена… В этой недобросовестной игре ставка, прежде всего, делается на неосведомленность населения и подтасовку фактов», — подчеркнул он.

По данным главы Института Каспийского сотрудничества Сергея Михеева, экологические активисты заблокировали инвестиций более чем на 1 триллион рублей, и помешали созданию 60 тысяч рабочих мест, что сопоставимо с убытками от введения санкций.