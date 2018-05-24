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ОНФ: «Ярославская область открыто заявила о проблеме утилизации отходов и решает ее во взаимодействии с общественностью»
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ОНФ: «Ярославская область открыто заявила о проблеме утилизации отходов и решает ее во взаимодействии с общественностью» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Руководство региона оперативно реагирует на замечания и предложения общественности в сфере экологической политики. Это отметил член экспертной группы по мониторингу экологической безопасности полигона «Скоково», активист ОНФ на итоговом заседании группы, которое состоялось 24 мая.
— Мы с вами формулируем рекомендации по созданию в регионе системы переработки и раздельного сбора отходов, а Правительство параллельно уже прорабатывает этот проект. И сегодня губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода и мусоросортировочных станций, — отметил председатель постоянной комиссии Общественной палаты Ярославской области Анатолий Упадышев. — Более того, по итогам мониторинга, проведенного мной в соседних регионах ЦФО, по проблемам оборота ТКО и ввоза московского мусора могу сказать, что нигде руководство органов исполнительной власти не занимает такую открытую и активную позицию. Все везут мусор, но замалчивают эту проблему. И только Ярославская область заявила о «мусорной» проблеме и на каждом этапе ее решения взаимодействует с общественностью. Итог этой разумной и конструктивной позиции налицо. В регионе будут мусороперерабатывающий завод и новая современная система оборота отходов.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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