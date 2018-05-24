Юным гостям библиотеки на Коровинском шоссе расскажут о правилах выживания в лесу

В библиотеке №30 на Коровинском шоссе 6 июня состоится экологическая встреча, посвященная принципам выживания в лесу. Об этом сообщила ведущий библиотекарь учреждения Людмила Терентьева.

— Сотрудник отдела экологического просвещения Мосприроды расскажет ребятам о правилах выживания в лесу: как вести себя, если заблудился, что можно есть, как добыть воду, какие бывают опасности, а также что необходимо иметь при себе, если собрался в лес, — поделилась Терентьева.

Слушателей будут ждать к 15.00. Напоминаем, библиотека №30 находится по адресу Коровинское шоссе, дом 22. (то)