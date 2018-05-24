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Экологический праздник пройдет в Калитниковском сквере
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Экологический праздник пройдет в Калитниковском сквере 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В сквере у Калитниковского пруда 26 мая состоится экологический праздник «Разделяй и здравствуй!».
Для проведения акции организаторы установят на территории парка контейнеры и мобильные пункты раздельного сбора мусора. Участники праздника смогут утилизировать накопившиеся у них батарейки, макулатуру, бутылки, проинформировали на официальной странице организации «Эко-волонтер» в социальных сетях.
Отметим, что мероприятие начнется с общей пробежки, во время которой произведут сбор мусора. Весь собранный хлам отправится на переработку.
Добавим, что юных гостей праздника ждет отдельная программа.
Начало мероприятия — в 12:00.
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