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«ЛокоТех» ежегодно выделяет около 400 млн рублей на экологические программы
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«ЛокоТех» ежегодно выделяет около 400 млн рублей на экологические программы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Группа компаний «ЛокоТех», управляющая активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения, в этом году выделила порядка 400 миллионов рублей на экологические программы, в том числе утилизацию и обезвреживание отходов, водоочистку и волонтерские акции, сообщил РИА Новости управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорным органами «ЛокоТех» Павел Морозов.
"У нас большие суммы инвестиций выделяются на поддержку экологии — около 400 миллионов рублей в год, и примерно каждый год мы приростаем на 50 миллионов рублей по этому инвестиционному направлению. Сейчас у нас есть ряд проектов", — сказал Морозов после сессии «Озеро Байкал. Центр притяжения экологических инициатив» на ПМЭФ.
По его словам, инвестиционные средства компании по направлению экологии выделяются на замену оборудования и установку новых технологий, проведение различных акций, утилизацию и обезвреживание отходов и их вывоз, водоочистку и атмосферного воздуха. В дополнение к этим направлением также ведётся работа с волонтерскими движения, в том числе с фондом благотворительным «Озеро Байкал» и центром развития экологических и социальных проектов.
"Байкал — это символ страны и символ экологии и все заинтересованы, чтобы там всё было идеально с точки зрения экологии. Мы там представлены, это одна из территорий нашего присутствия. Также мы представлены в Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области", — сказал Морозов.
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