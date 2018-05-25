В Уфе около 70% вредных выбросов приходится на автотранспорт

Уфе около 70% от общего количества вредных выбросов приходится на автотранспорт, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта Башкирии

По словам специалистов, большую отрицательную роль в данной проблеме играет общественный транспорт. В частности, эксперты обеспокоены большим количеством неэкологичных автобусов в Уфе.

«Автобусы, которые перевозят уфимцев, не всегда отвечают современным экологическим нормам. Именно они создают неблагополучную экологическую обстановку в городе. Такая ситуация для мегаполиса, который и так испытывает нагрузки на экологию от деятельности промышленных предприятий, недопустима», — сказал член регионального штаба ОНФ в республике Мурад Шафиков.

Специалисты организации планируют разработать предложения по ограничению автобусов, загрязняющих атмосферу и направить их властям.