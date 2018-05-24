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Работу завода в Копейске приостановили на 90 суток из-за выбросов
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Работу завода в Копейске приостановили на 90 суток из-за выбросов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Работу гидрометаллургического предприятия в Копейске по решению суда приостановили на 90 суток из-за нарушений экологического законодательства, сообщают в пресс-службе регионального министерства экологии.
Природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что у завода нет специального разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
«Наличие разрешения на выброс вредных веществ в окружающую среду является обязательным условием при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, поскольку в силу указанной нормы закона разрешением устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха», — отметили в ведомстве.
Также установлено, что предприятие в нарушение законодательства не провело инвентаризацию своих выбросов и не снижало их в периоды НМУ, у завода также не была определена санитарно-защитная зона. За эти нарушения предприятие обязали выплатить штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей. От руководства завода потребовали устранить все выявленные проверкой недочёты.
Напомним, ранее в Магнитогорске за выбросы приостановили работу крематория.
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