Требования по сохранению лесных ресурсов ужесточат

Охрану лесных насаждений, защищающих природные объекты, и ценных лесов возложат на регионы. Соответствующий закон приняла Госдума . Автором законодательной инициативы выступило Правительство России

Закон передаёт субъектам Федерации право по защите лесных насаждений, выполняющих функцию защиты природных объектов, и ценных лесов, в части установления границ и упразднения особо защитных участков.

По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимира Сысоева , в стране сегодня насчитывается несколько миллионов особо защитных участков.

«Порядок их выделения и упразднения осуществляется в рамках проведения лесоустроительных работ с периодичностью раз в 10 лет. По итогам этой процедуры сведения переносятся в государственный лесной реестр», — напомнил депутат.

Закон также запретит промысловые вырубки в орехово-промысловых зонах, что позволит не только защитить леса, но и увеличить экономическую эффективность использования природных ресурсов.

«Кроме того, закон вводит особые правила лесопользования на землях обороны и безопасности. Таким образом, местные власти получат возможность более эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов», — добавил Сысоев.