Роспотребнадзор проведет радиологическое обследование свалки в Рубежном

Замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов сообщил, что территория свалки, находящейся в границах городского округа, ежедневно находится под контролем — установлено видеонаблюдение, ограждение, информационные баннеры. Сейчас задымление, которое происходило на территории незаконной свалки и мешало местным жителям, ликвидировано.

Предложения по разработке проекта рекультивации данной территории уже поступили в адрес Главы города Елены Лапушкиной , в настоящий момент изыскиваются средства на его реализацию. Кроме того, исследования воздуха на предмет загрязнения не показали превышения нормы. В ближайших планах — проведение радиологического обследования совместно со службами Роспотребнадзора

По словам главы администрации Куйбышевского района Самары Александра Моргуна, на территорию свалки уже завозится новый грунт, чтобы подготовить его для дальнейшей рекультивации.