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Роспотребнадзор проведет радиологическое обследование свалки в Рубежном
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Роспотребнадзор проведет радиологическое обследование свалки в Рубежном 

Волга Ньюс 1 час назад
Замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов сообщил, что территория свалки, находящейся в границах городского округа, ежедневно находится под контролем — установлено видеонаблюдение, ограждение, информационные баннеры. Сейчас задымление, которое происходило на территории незаконной свалки и мешало местным жителям, ликвидировано.
Предложения по разработке проекта рекультивации данной территории уже поступили в адрес Главы города Елены Лапушкиной, в настоящий момент изыскиваются средства на его реализацию. Кроме того, исследования воздуха на предмет загрязнения не показали превышения нормы. В ближайших планах — проведение радиологического обследования совместно со службами Роспотребнадзора.
По словам главы администрации Куйбышевского района Самары Александра Моргуна, на территорию свалки уже завозится новый грунт, чтобы подготовить его для дальнейшей рекультивации.
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