Мантуров оценил экологичность Михеевского ГОКа

"Коллеги сделали на Михеевском ГОКе, я считаю, просто пример экологической дисциплины во всем ее описании. Ты сначала не понимаешь, куда попал: вроде, это парк, а вроде, горно-обогатительный комбинат", — сказал он, выступая на сессии «Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?» в рамках ПМЭФ-2018.

По его словам, предприятие работает в полном соответствии с государственными природоохранными стандартами. Михеевский ГОК построен РМК в 2013 году для разработки Михеевского месторождения медно-порфировых руд, запасы руды которого оцениваются в 400 миллионов тонн.

Мантуров также отметил другой проект РМК — Томинский ГОК, запуск которого намечен на третий квартал 2019 года. «Там происходят сложные технологические процессы, есть экологическая экспертиза, которая была проведена по всем требованиям и канонам», — сказал министр.

В свою очередь первый вице-президент РМК Олег Сиенко заметил, что отрасли необходимо законодательство, регулирующее экологические организации. «Нам нужны законы, которые регулируют экологические организации, так как экология сейчас стала частью бизнеса, и с помощью манипуляций в экологии можно достигнуть любого результата», — сказал он.

Сиенко добавил, что РМК в любом случае не может нарушать экологические правила, так как работает с местными жителями, которые отслеживают ситуацию. «Как бы мы ни хотели или хотели нарушить какое-то экологическое правило, мы заходим в тупик, поскольку мы работаем с местными жителями», — отметил он, добавив, что предприятия компании используют лучшие технологические разработки со всего мира.