Яровая выступила за четкие правила проведения государственной экологической экспертизы

Для защиты и урегулирования отношений в пользу экологической безопасности как неотъемлемой части развития экономики, у государственной экологической экспертизы должны быть четкие правила и критерии проведения. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , выступая на секции «Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?» в рамках ПМЭФ-2018, сообщает пресс-служба парламентария.

«Благо экономики неотделимо от стандарта экологической безопасности и социального общественного блага, потому что само по себе развитие экономики по современным стандартам включает в себя и фактор экологической безопасности», — сказала вице-спикер Госдумы.

Она напомнила, что для государства и общества сейчас заявлен одинаковый приоритет — социальное благополучие, успешное экономическое развитие, комфортная среда и безопасность жизни человека.

По словам депутата, в новом майском указе главы государства заявлено, что в России появится нацпроект по вопросам экологии.

«Государство сегодня идет в фарватере того, чтобы сохранять здоровье человека, обеспечивать продолжительность жизни, комфортную среду обитания и при этом стимулировать развитие современной экономики через высокотехнологичные стандарты качества и безопасности», — сказала она.

По словам Яровой, сегодня бизнес проходит промышленную экспертизу. Действующее законодательство урегулировано в этом вопросе: закреплены требования к экспертам и их аккредитация, ведение реестра организаций, имеющих право проводить экспертизу. Она отметила, что эта экспертиза является лицензируемым видом деятельности, эксперты несут уголовную ответственность в случае предоставления недостоверных данных. Более того, экологические аспекты уже погружены в экспертизу промышленной безопасности, указала депутат.

При этом она отметила, что для проведения экологической экспертизы, которая называется, в том числе государственной, Росприроднадзор на договорной основе привлекает любого общественного специалиста, который не несет никакой ответственности, его деятельность не аккредитована, и нет никаких требований к нему.

«Это становится благодатной средой для недобросовестного поведения. Поэтому, государство, как главный заинтересант в защите жизни и безопасности человека, должно сделать государственную экологическую экспертизу по-настоящему государственной с четкими правилами и критериями проведения. Для общества это будет гарантией достоверной и профессиональной оценки», — сказала Ирина Яровая.

Также она указала, что должна появиться процедура урегулирования спорных вопросов при расхождении итогов разных видов экспертиз.