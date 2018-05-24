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Сделаем наши водоемы и их берега чистыми!
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Сделаем наши водоемы и их берега чистыми! 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
В рамках Года культуры безопасности, сотрудники 1 РОНПР Управления по Юго-Восточному административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве совместно с Мосприродой, Роспотребнадзором, органами исполнительной власти приняли участие во Всероссийской акции МЧС России «Чистый берег».
Сохраняя берега водоемов чистыми, мы заботимся не только об обитателях водоемов, но и о здоровье местных жителей, а также о будущем своего региона и экологии страны!
Ведь почти весь бытовой мусор, оставленный на берегах водоемов, со временем попадет в воду, вместе с ним в воду попадают и химически опасные вещества, наносящие значительный ущерб здоровью людей и экосистеме водоемов.
Живописный берег пруда в парке культуры и отдыха «Кузьминки» — место активного отдыха москвичей и гостей нашей столицы. Ежегодно здесь проходит множество культурно — массовых и спортивных мероприятий.
Наши сотрудники, вооружившись инвентарем, перчатками и мешками для мусора, тщательно убирали берег. Работали с энтузиазмом, понимая всю значимость своего труда.
Работы по очистке берега Кузьминского пруда выполнены в полном объеме, а мусор вывезен. Во время проведения акции «Чистый берег» проводилась не только очистка берегов пруда от мусора, но и привлекалось внимание отдыхающих граждан к вопросам бережного отношения к природе, а также о недопустимости оставлять за собой мусор после отдыха на лоне природы.
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