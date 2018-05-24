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Почти полсотни молодых сосен высадили активисты ОНФ в Вологодском районе
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Почти полсотни молодых сосен высадили активисты ОНФ в Вологодском районе 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Перестать мусорить в лесу призвали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. В Вологодском районе они провели акцию «Свалкам — нет, лесу — да!».
Мероприятие организовали в деревне Дор. Здесь активисты высадили 48 молодых сосен. Акция прошла в рамках проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок».
«Активисты проекта наносят на интерактивную карту места несанкционированного складирования мусора, затем мы направляем запросы в органы власти, сообщаем о выявленных свалках, которые затем убираются. По итогам прошлого года Вологодский район оказался в числе лидеров, здесь были убраны 100% свалок, нанесенных на карту. Кроме того, именно в Вологодском районе проходит акция, в ходе которой на месте рекультивированной свалки высаживается лес. В прошлом году несколько десятков сосен были высажены возле деревни Сосновка. В этом году акция проходит в Доре», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Герман Титов.
К высадке зеленых насаждений присоединился и глава Вологодского района Сергей Жестянников. По его словам, бывшая на этом месте свалка появилась не по вине жителей: хлам привозили мусоровозки. Сейчас на этом месте высажен сосновый бор.
Стоит отметить, что подобная акция проходит на Вологодчине второй год. В прошлом году деревья также высадили на месте ликвидированной свалки — у деревни Сосновка. По словам специалистов Департамента лесного комплекса, все деревья прижились, а новой свалки на этом месте действительно не появилось.
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