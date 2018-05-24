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В Теплом Стане пройдет День биологического разнообразия
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В Теплом Стане пройдет День биологического разнообразия 

Наш Теплый стан 59 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
25 мая в 14:00 в зоне отдыха «Тропарево» ландшафтный заказник «Теплый Стан» (ул. Академика Виноградова, 12) состоится праздник — День биологического разнообразия.
Этот праздник существует в экологическом календаре с 2001 года.
Ежегодно в этот день сотрудниками Мосприроды организуются акции, конкурсы и викторины. Все желающие смогут проявить себя в самых разнообразных экологических конкурсах. Здесь можно проверить свои знания в области ботаники и зоологии, посоревноваться в умении быстро произносить эко-скороговорки, сыграть в игру «Что? Где? Когда?», побыть настоящим следопытом и просто весело и с пользой провести время на природе.
Вход свободный.
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 8-495-336-35-38 (отдел экологического просвещения).
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