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Завод в пригороде Челябинска закрыли на все лето
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Завод в пригороде Челябинска закрыли на все лето 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Копейский городской суд на 90 суток закрыл крупный завод — ООО «Инвестиционные Промышленные Технологии». Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, предприятие, вопреки требованиям закона, работало без специального разрешения на выбросы.
Кроме того, компания не проводила инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, также предприятие не разработало нормативы предельно допустимых выбросов.
Также ООО «ИПТ» не получало оповещений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), а следовательно, не снижало объемы выбросов в эти периоды.
Ранее за эти нарушения завод уже был привлечен к административной ответственности — предприятие обязали заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Также управлением Роспотребнадзора по Челябинской области на компанию был наложен 10-тысячный штраф. Основанием стало то, что ООО «ИПТ», вопреки требованию федеральных законов, не организовало санитарно-защитную зону вокруг предприятия.
Между тем, жители Копейска неоднократно жаловались на проблемы с чистотой воздуха.
«ФедералПресс» напоминает, что сегодня на крупном южноуральском предприятии — «Мечел-Кокс» — прошла выемка документов. Источники издания связывают визит силовиков на завод с проблемами в сфере экологии.
Фото: pxhere.com
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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