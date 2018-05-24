Завод в пригороде Челябинска закрыли на все лето

Копейский городской суд на 90 суток закрыл крупный завод — ООО «Инвестиционные Промышленные Технологии». Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области , предприятие, вопреки требованиям закона, работало без специального разрешения на выбросы.

Кроме того, компания не проводила инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, также предприятие не разработало нормативы предельно допустимых выбросов.

Также ООО «ИПТ» не получало оповещений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), а следовательно, не снижало объемы выбросов в эти периоды.

Ранее за эти нарушения завод уже был привлечен к административной ответственности — предприятие обязали заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Также управлением Роспотребнадзора по Челябинской области на компанию был наложен 10-тысячный штраф. Основанием стало то, что ООО «ИПТ», вопреки требованию федеральных законов, не организовало санитарно-защитную зону вокруг предприятия.

Между тем, жители Копейска неоднократно жаловались на проблемы с чистотой воздуха.

«ФедералПресс» напоминает, что сегодня на крупном южноуральском предприятии — «Мечел-Кокс» — прошла выемка документов. Источники издания связывают визит силовиков на завод с проблемами в сфере экологии.

Фото: pxhere.com