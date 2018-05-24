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Ростовчан заставят платить за вред окружающей среде
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Ростовчан заставят платить за вред окружающей среде 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Из-за «мусорной» реформы для жителей Донского региона изменятся тарифы на утилизацию бытовых отходов. Правда, придется ли ростовчанам платить за вывоз мусора больше, пока неизвестно. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
— Есть два фактора, которые больше всего повлияют на тарифы: это применяемые технологии и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Раньше за него платили только юридические лица, но в соответствии с новым законодательством будут платить все, — сказал министр.
Редакция 161.ru связалась с Региональной службой по тарифам по Ростовской области, чтобы узнать, сколько ростовчанам придется платить за мусор. Но там не смогли предоставить оперативный комментарий. Мы направили запрос в ведомство.
Сейчас в нескольких регионах страны, и в Ростовской области в том числе, проходит реформа по обращению с бытовыми отходами. Предполагается, что со следующего года в регионе заработает восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов.
Для них уже согласованы региональные операторы, которые будут выбирать подрядчиков и формировать тарифы. Раньше этим занимались управляющие компании. Теперь же тарифы будут складываться из стоимости сбора, сортировки, вывоза, переработки отходов и рассчитываться по числу жильцов. Поэтому есть вероятность, что плата за мусор увеличится и станет одинаковой для всех жителей, проживающих в пределах одного МЭОК.
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