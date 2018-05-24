Ещё
По требованию прокуратуры в Бежаницах ликвидировали 2 стихийные свалки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды

По требованию прокуратуры в Бежаницах ликвидировали 2 стихийные свалки 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления на территории городского поселения «Бежаницы» Бежаницкого района, сообщили в прокуратуре Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий с выездом на место в районе ул. Стрепетова на территории поселка Бежаницы обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.
При этом свалки образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации городского поселения «Бежаницы».
В этой связи специализированным прокурором в адрес главы администрации городского поселения внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, несанкционированные свалки в Бежаницах ликвидированы.
АиФ Северо-запад: последние новости
На японской АЭС прогремел взрыв - разрушена стена блока Выжившую при крушении Ту-134 под Петрозаводском стюардессу уволили Туристический кластер по-псковски. Сезонность – большая проблема
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель расписалась в бессилии перед США62
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды32
Зэки массово выманивают у россиян деньги113
В ДНР уничтожены украинские диверсанты90
Песков оценил вероятность полной блокады России217
Видео
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
04:42
Зэки массово выманивают у россиян деньги
Общество Статьи
02:25
В ДНР уничтожены украинские диверсанты
В мире
00:08
Песков оценил вероятность полной блокады России
Политика В мире
10:33
Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2»
Экономика Политика
03:35
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение