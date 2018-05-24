По требованию прокуратуры в Бежаницах ликвидировали 2 стихийные свалки 

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления на территории городского поселения «Бежаницы» Бежаницкого района, сообщили в прокуратуре Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий с выездом на место в районе ул. Стрепетова на территории поселка Бежаницы обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.
При этом свалки образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации городского поселения «Бежаницы».
В этой связи специализированным прокурором в адрес главы администрации городского поселения внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, несанкционированные свалки в Бежаницах ликвидированы.