По требованию прокуратуры в Бежаницах ликвидировали 2 стихийные свалки

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления на территории городского поселения «Бежаницы» Бежаницкого района, сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место в районе ул. Стрепетова на территории поселка Бежаницы обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

При этом свалки образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации городского поселения «Бежаницы».

В этой связи специализированным прокурором в адрес главы администрации городского поселения внесено представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, несанкционированные свалки в Бежаницах ликвидированы.