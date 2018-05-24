Экспертная группа по вопросам контроля ситуации на Скоково завершила работу

Экспертная группа по вопросам контроля экологической безопасности на мусорном полигоне Скоково под Ярославлем завершила работу.

Итоговое заседание прошло во вторник, 22 мая. На нем директор департамента охраны окружающей среды заявил, что все показатели в норме. Это касается проб воды, воздуха и почвы. Руководство Скоково устранило все нарушения, которые обнаружила выездная комиссия 25 апреля.